Кэшбэк на всё, без условий и ограничений

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Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
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Центр раскрытия корпоративной информации
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Следите за нами в соцсетях и в блоге
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
© 2003 – 2022 АО «Райффайзенбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015.
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами.
Кодекс корпоративного поведения RBI Group.
Центр раскрытия корпоративной информации.
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У.
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных.